Душанбе, , 19:03 — REGNUM В Таджикистане в 2020 году Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) совместно с консультативной компанией и министерством энергетики и водных ресурсов, Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом планирует начать разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) ГЭС на реке Вахш.

Шурабская гидроэлектростанция будет располагаться в 12,5 км ниже плотины Рогунской ГЭС или в 110 км восточнее Душанбе. В строительство данной ГЭС планируется вложить приблизительно 1 млрд долларов.

Высота плотины Шурабской ГЭС по предварительным расчетам составит 83 метра, при этом объём водохранилища — 77 млн кубометров воды. Проектная мощность станции «Шураб», которая должна будет вырабатывать в год более 3,2 млрд кВт•ч электроэнергии, составит 862,5 МВт или 1 тыс. МВт.

Отметим, что Шурабская ГЭС станет восьмой гидроэлектростанцией на реке Вахш. Всего каскад станций состоит из девяти ГЭС, семь из которых уже построены (Нурекская, Байпазинская, Сангтуда-1, Сангтуда-2, Головная, Перепадная и Центральная), а возведение Рогунской ГЭС ещё продолжается. Новая ГЭС должна будет обеспечить собственной электроэнергией ТАЛКО — основного потребителя электричества в стране.

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