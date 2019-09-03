Бишкек, , 18:56 — REGNUM Исламский банк развития намерен предоставить Киргизии грант в размере $380 тысяч (25,3 млн рублей) на подготовку документации по проекту «Мясной халяль-парк». Об этом заявил министр экономики Санжар Муканбетов, выступая на заседании парламентского комитета по международным делам, пишет «Tazabek».

По словам высокопоставленного чиновника, еще $50 тысяч (более 3,3 млн рублей) на эти цели предоставит правительство республики.

Глава минэкономики также сообщил о том, что сейчас в стране официально зарегистрированы 296 предприятий по переработке мяса и 69 убойных пунктов. Помимо них в Киргизии работает большое количество стихийных мини-цехов, в которых не соблюдаются санитарные нормы и халяль-правила.

Поэтому, как отмечает Муканбетов, необходимо как можно скорее модернизировать и легализовать действующие скотобойни, приведя их в соответствие с международными стандартами.

По итогам заседания парламентский комитет одобрил в первом чтении законопроект о ратификации соглашения с Исламским банком развития и Исламской корпорацией о предоставлении гранта на подготовку технико-экономического обоснования проекта «Мясной халяль-парк в Киргизии».