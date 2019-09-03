Москва, , 18:55 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк принял решение реструктурировать кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Сбербанка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.

Напомним, что президент России Владимир Путин накануне побывал в Тулуне — наиболее пострадавшем от наводнения городе Приангарья. Там он пообщался с пострадавшими от наводнения и они рассказали президенту, что Сбербанк отказывается реструктуризировать им долги и предоставить кредитные каникулы.

Президент Путин сказал, что для такого крупного банка, как Сбербанк, это совершенно неприемлемо — данная кредитная организация может и должна была это сделать. Вице-премьер России Виталий Мутко пообещал президенту, что переговорит с Грефом по этому вопросу.

В итоге руководство Сбербанка решило реструктурировать кредиты малым предприятиям, предпринимателям и физическим лицам, пострадавшим от наводнения, с переносом платежей на год с прощением процентов, которые накопятся за это время.