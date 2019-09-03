Ижевск, , 18:32 — REGNUM В Удмуртии из-за погодных условий уборочная страда превратилась «в испытание, которое мы всё-таки будем преодолевать». Урожай погиб на площади 22,5% посевных площадей. Аграриям нужно ещё «20 благоприятных дней» для завершения сбора урожая. Об этом сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании сообщила глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова.

По словам министра, из-за погодных аномалий нынешнего лета сельхозкультуры погибли на общей площади 84,5 тыс. га, что составляет 22,5% всех посевных площадей республики. В том числе зерновые и зернобобовые погибли на площади 79 тыс. га, рапс — 1,6 тыс. га, лён-долгунец и многолетние травы — 1,7 тыс. га, картофель — 400 га, овощи открытого грунта — на 100 га.

В минсельхозе Удмуртии отмечают, что «доказательная база по ущербу из-за ЧС представлена в Минсельхоз России для оценки». По словам Ольги Абрамовой, нынешний сезон вылился «в испытание, которое мы всё-таки будем преодолевать».

По данным на 2 сентября, на зерно и корма убрано 47% зерновых культур, при этом урожайность выше прошлогоднего периода. Отмечается, что аграриям необходимо ещё «20 благоприятных дней» для завершения сбора урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Решение принято «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности» и «значительных материальных потерь».