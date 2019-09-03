Бишкек, , 18:27 — REGNUM За январь — июль 2019 года количество произошедших на территории Киргизии дорожно-транспортных происшествий выросло на 1,6% и достигло 3492 случаев. Об этом заявил вице-премьер-министр Жениш Разаков, выступая на заседании профильного парламентского комитета.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что в результате автоаварий погибли 308 человек и еще 5532 человека получили травмы различной степени тяжести.

Вице-премьер также отметил, что после установки в рамках проекта «Безопасный город» камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, количество ДТП в Бишкеке и в Чуйской области снизилось сразу вдвое.

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