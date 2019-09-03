Курск, , 18:15 — REGNUM На ремонт дорог муниципального значения в Курской области дополнительно направят 300 миллионов рублей. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба областной администрации.

Средства выделят из областного бюджета. В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» планируется ремонт улиц в сельских населённых пунктах.

По данным регионального комитета транспорта и автомобильных дорог, до конца 2019 года в нормативное состояние приведут около 70 км автодорог и улиц, обеспечивающих подъезды к сельским населённым пунктов и проезды по ним.

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