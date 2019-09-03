Брянск, , 17:50 — REGNUM Новый кожевенный завод открыт возле деревни Хмелево Выгоничского района Брянской области 3 сентября. Производство принадлежит крупнейшему в регионе агрохолдингу «Мираторг». Переработанную здесь кожу будут использовать в отделке салонов автомобилей и мебели.

Инвестиции агрохолдинга в завод составили 3,4 миллиарда рублей. Новое производство позволило создать в районе 235 рабочих мест. Каждый месяц здесь будут перерабатывать 1,5 тысяч тонн сырья. Это даст 175 тысяч кв. метров кожевенного полуфабриката, сообщает Брянск Today.

На открытии завода побывал губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер регионального парламента Владимир Попков.