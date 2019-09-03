Курск, , 17:40 — REGNUM В Курске на недавно отремонтированных дорогах выявили нарушения, из-за которых подрядчикам придётся переделывать работу. Как сообщила пресс-служба областной администрации, недостатки были выявлены сотрудниками экспертной лаборатории в ходе контроля за объектами нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожное покрытие на улицах Гремяченской, Сумской и Энгельса не соответствовало показателям. Ремонтом этих участков занимались ЗАО «Суджанское ДРСУ №2», ООО «ДРСУ» и ООО «Курскспецдорстрой».

Работы на улицах Гремяченской и Энгельса начались уже 2 сентября. Устранять нарушение подрядчики должны за свой счёт и до 10 октября.