Орел, 3 сентября 2019, 17:20 — REGNUM Проект постановления правительства РФ о создании в Мценском районе Орловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа направлен главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Об этом в своём телеграм-канале сообщил советник губернатора Сергей Лежнёв 3 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект особой экономической зоны в Орловской области был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона Андрей Клычков назвал ОЭЗ возможностью «рывка» для региона.
В августе 2019 года проект постановления о создании ОЭЗ в Орловской области прошёл согласование в Минфине РФ. В соответствии с документом, правительство региона должно в срок до 2023 года построить на территории ОЭЗ необходимую инфраструктуру.
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