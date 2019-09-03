Орел, , 17:20 — REGNUM Проект постановления правительства РФ о создании в Мценском районе Орловской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа направлен главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. Об этом в своём телеграм-канале сообщил советник губернатора Сергей Лежнёв 3 сентября.

«Министерство экономического развития Российской Федерации вчера направило председателю правительства страны Д.А. Медведеву на подписание проект постановления правительства «О создании на территории муниципального образования Мценский район Орловской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа». Постановление легло на стол к премьер-министру, осталась последняя подпись», — написал Лежнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект особой экономической зоны в Орловской области был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона Андрей Клычков назвал ОЭЗ возможностью «рывка» для региона.

В августе 2019 года проект постановления о создании ОЭЗ в Орловской области прошёл согласование в Минфине РФ. В соответствии с документом, правительство региона должно в срок до 2023 года построить на территории ОЭЗ необходимую инфраструктуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект ОЭЗ в Орловской области прошёл согласование в Минфине