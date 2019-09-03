Симферополь, , 17:04 — REGNUM На «Крымском титане» в Армянске сделали гидрозатвор, в который непрерывно поступает вода из 17 скважин, чтобы нормализовать ситуацию с выбросами. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«17 скважин работают, закачивают воду, более 75 тыс. кубометров в сутки, с прошлого года более 20 млн кубометров воды закачано. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию ещё три скважины, и объём закачиваемой воды составит порядка 85 тысяч кубометров плюс известковое молоко. Опасений со стороны населения быть не должно», — отметил Нараев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле крымского Армянская было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.

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