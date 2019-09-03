Симферополь, 3 сентября 2019, 17:04 — REGNUM На «Крымском титане» в Армянске сделали гидрозатвор, в который непрерывно поступает вода из 17 скважин, чтобы нормализовать ситуацию с выбросами. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле крымского Армянская было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода из-за выбросов на заводе «Крымский титан». Один из его рабочих цехов впоследствии был закрыт на непродолжительное время.
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