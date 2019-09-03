Киров, , 16:56 — REGNUM В Кировской области оборот оптовой торговли снизился. Основными причинами, которые негативно влияют на развитие бизнеса, предприниматели называют налоговую нагрузку и неплатёжеспособность покупателей. Такие данные приводит Кировстат.

В ведомстве констатируют снижение оборота оптовой торговли, что происходит и в целом в России. В Кировской области за полугодие продано товаров на 127,1 млрд рублей, что на 0,1% меньше соответствующего периода прошлого года.

По итогам статистического наблюдения, в регионе во II квартале 90% предпринимателей оценили экономическое положение своих организаций как удовлетворительное, при этом по сравнению с предыдущим кварталом 28% сообщили о его ухудшении, 62% — о сохранении уровня предыдущего квартала. Улучшение ситуации отметили только 10%. Более половины опрошенных сообщили о снижении прибыли, около четверть — об увеличении.

В январе-июле индекс предпринимательской уверенности в Кировской области находился в отрицательной зоне, хотя наблюдалось улучшение: в I квартале он составлял — 5,8%, во втором квартале сократился до — 2,3%.

Среди негативных факторов большинство предпринимателей (60%) выделили налоговую нагрузку и «неплатежеспособность покупателей» (59%). На третьем месте — высокие транспортные расходы (53%). Среди других причин отмечены недостаток финансовых средств, недобросовестная конкуренция, высокий процент коммерческого кредита.