Москва, , 16:48 — REGNUM Пожарный извещатель в каждый дом (Вологодская область), перелёты «Аэрофлотом» по «плоским» тарифам (Сахалинская область), льготные домокомплекты в Курганской области, проект «Мобильный участковый» (Санкт-Петербург) и открытие пункта проката детских автокресел в Алтайском крае названы экспертами лучшими региональными практиками последней недели августа, которые можно тиражировать и на другие субъекты федерации. Полный обзор практик опубликован на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По инициативе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова пожарные извещатели устанавливаются в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего под эту акцию попадут около 300 семей, члены которых пройдут специальный инструктаж. «Это пример реальной заботы о людях, которые нуждаются в дополнительной заботе и поддержке. Это легко тиражируемая и незатратная для бюджета инициатива», — оценивает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

«К сожалению, многие регионы сталкивались со случаями, когда в частных домах погибали целые семьи от огня и дыма, — напоминает руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов. — Дети и взрослые не успевали проснуться, задыхались от огня. В капитальных домах и высотках перспективы при пожаре не лучше: выбираться из горящей квартиры или дома многодетной семье сложнее в силу объективных обстоятельств. Сами же многодетные семьи зачастую не успевают задуматься о мерах пожарной безопасности. Простейшие средства мониторинга и оповещения опасных ситуаций, вроде пожарных извещателей, позволят избежать многих трагедий».

Возобновление рейсов авиакомпании «Аэрофлот» эксперты назвали важным событием для Сахалинской области. Договорённость с крупнейшим авиаперевозчиком России достиг врио губернатора Валерий Лимаренко — на Сахалин «Аэрофлот» вернётся уже в октябре. Цены на билеты будут аналогичны действующим в авиакомпании «Россия», то есть не выше 17 тысяч рублей в одну сторону. «Это действенная мера создания комфортных условий жизни в регионе, — уверен руководитель региональных программ АНО «Общественный экспертный совет» Пётр Ханас. — Установление приемлемых цен на авиабилеты и их субсидирование из областного бюджета позволяет жителям Сахалина и Курил чувствовать заботу со стороны власти и нивелировать эффекты удаленности территории».

«Для Сахалина это важное событие. Решение подкреплено договором о субсидировании перелётов для жителей области. Таким образом, это точно можно назвать переходом на новый уровень развития транспортной инфраструктуры региона», — соглашается директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Власти Курганской области началась выдача отдельным категориям граждан домокомплектов, пиломатериалов и древесины по льготным ценам — соответствующий закон был принят по поручению врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова. Выгода очевидна: льготный домокомплект стоит в 3−4 раза дешевле. По мнению Петра Кирьяна, это пример нестандартного подхода к решению вопроса обеспечения жильем нуждающихся граждан. «Предложенное решение позволяет быстро строиться тем, кто уже имеет участок земли или получил его по льготе. Таким образом, снимается одна из самых острых проблем — жилищная. Инициатива пользуется поддержкой граждан», — считает он.

«Проект представляет собой реальную заботу о людях, попавших в сложную ситуацию и тех семьях, кто только «встает на ноги» — действующая по принципу «дать удочку» в трудный момент», — добавляет политконсультант Алёна Август.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил в северной столице пилотный проект «Мобильный участковый», который позволяет сотруднику полиции оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и оказывать помощь гражданам. На экране планшета отображаются места происшествий и преступлений на территории участка, а также сведения о жителях, объектах жизнеобеспечения, социально значимых объектах и организациях, местах проведения согласованных публичных акций и массовых мероприятий. Кроме того, планшет предоставляет доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и позволяет вести удаленный документооборот.

«Насыщение инструментария работы участковых IT-технологиями позволит наглядно продемонстрировать рост эффективности и оперативности в решении проблем, с которыми сталкиваются добропорядочные граждане. Такая работа даст явный сигнал, что наказание за преступление не только неизбежное, но теперь и очень скорое», — отмечает Илья Зенов.

«Это лучшее вложение средств бюджета, чем механическое увеличение числа участковых, — согласна Алёна Август. — Да и переход на безбумажный документооборот вполне в русле современных тенденций».

В Алтайском крае (губернатор — Виктор Томенко) в рамках проекта «Безопасная дорога с первых дней» готовится к открытию первый пункт проката автокресел. «Часто причиной неиспользования автокресел называется дороговизна, необходимость замены при росте ребенка, — объясняет актуальность инициативы Виктор Потуремский. — И это можно признать справедливым, если речь идет о многодетных, малоимущих семьях. Прокат для всех и бесплатное предоставление автокресел для малоимущих и многодетных семей — крайне действенная мера по повышению безопасности на дорогах при перевозе детей».

«В случае с сохранением жизни и здоровья детей, безопасности мало не бывает. Хотя именно на ней и приходится экономить при ограниченных финансовых ресурсах. Прокат является достаточно логичным и гибким решением», — комментирует Илья Зенов.