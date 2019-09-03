Красногорск, , 16:57 — REGNUM В Московской области застройщик ООО СЗ «АРКАДА» получил право заключать с жителями договоры долевого участия при строительстве ЖК «Клюквенный» в п. Клюквенный Щелковского городского округа. Речь идёт о привлечении средств дольщиков для возведения пятого и шестого корпусов комплекса, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе областного Главсстройнадзора.

Согласно плану, в каждом корпусе будет по 87 квартир общей площадью 6 тыс. м кв. В данный момент застройщик занят установкой фундаментных плит. Полученное заключение о соответствии компании требованиям 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов») даёт ей право на привлечение средств дольщиков.

«…Застройщик теперь вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объекты и начать привлечение денежных средств граждан с использованием счетов эскроу», — заявил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

К работам на объекте завтройщик приступил в апреле 2019 года.