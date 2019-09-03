Воронеж, , 16:46 — REGNUM Легкорельсовое метро в Воронеже может заработать не ранее, чем через пять лет, об этом 3 сентября в ходе презентации проекта новой маршрутной сети заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Глава города пояснил, что процесс создания метрополитена сложный, и он может занять несколько лет, сообщило РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о том, что осенью 2019 года планируется приступить к разработке технико-экономического обоснования проекта по легкорельсовому транспорту в Воронеже.

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