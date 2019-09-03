Деревня Мясной Бор, Новгородская область, , 16:43 — REGNUM По итогам форума прокуратуры Новгородской области, где обсуждались меры безопасности на федеральных автотрассах в регионе, на новой высокоскоростной магистрали М-11 (Москва — Санкт-Петербург) обустроили системы, препятствующие доступу диких животных на трассу. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 сентября, в прокуратуре региона.

Кроме того, на новой трассе проведены работы по укреплению берега реки Мста в районе места сброса сточных вод, а на федеральной автодороге М-10 («Россия») отремонтированы повреждённые участки трассы и восстановлена дорожная разметка.

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Прокурор Новгородской области Андрей Гуришев сегодня, 3 сентября, принял участие в церемонии открытия движения по седьмому этапу автомобильной дороги М-11, которая соединяет Новгородскую и Ленинградскую области. По его мнению, введение в действие нового участка позволит значительно снизить нагрузку на трассу М-10, а также повысит безопасность дорожного движения на территории региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введён в эксплуатацию участок трассы протяжённостью 103 км, который начинается на пересечении М-11 с федеральной трассой М-10 («Россия») в районе деревни Мясной Бор в Новгородской области и заканчивается недалеко от Тосно Ленинградской области на пересечении М-11 и трассы А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо), где расположен пункт взимания платы.

Теперь по М-11 можно безостановочно проехать почти 440 километров — от 208-го км (обход Торжка в Тверской области) до 646-го км. Полностью трассу планируют достроить до конца 2019 года.

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