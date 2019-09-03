Сыктывкар, , 16:38 — REGNUM В правительстве республики Коми начали работать над подготовкой плана развития моногородов Инты и Воркуты.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, глава региона Сергей Гапликов заявил, что это будет стратегический и всеобъемлющий документ, который позволит максимально реализовать социально-экономический и ресурсный потенциал монопрофильных городов республики.

«У нас сегодня многое есть в национальных проектах, республиканских программах. Всё это надо скомпилировать, провести серьёзную декомпозицию, соединить и поэтапно выстроить в чёткой последовательности по годам. К 2024 году мы с вами должны получить совершенно иное качество жизни в этих моногородах, в Арктической зоне. Быть может, мы станем даже первопроходцами по решению этой задачи в Арктической территории. Есть сегодня определённые механизмы стимулирования, но кроме нас с вами никто этих программ не создаст. И мы с вами на месте должны предложить соответствующий план действий», — заявил Гапликов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Коми разработать план развития Инты и Воркуты до конца 2019 года.

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