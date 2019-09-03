Бишкек, , 16:30 — REGNUM Информация о том, что правительство Киргизии якобы передало территории заповедника в Иссык-Кульской области в пользование горнорудной компании «Кумтор Голд Компани», не соответствует действительности. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Карыбек Ибраев, пишет «Tazabek».

По его словам, горнорудное предприятие, занимающееся разработкой крупнейшего в республике золотого месторождения «Кумтор», действительно получило удостоверение земельный участок площадью 16 тысяч гектаров в текущем году.

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Ибраев также напомнил, что еще в 1994 и 1997 годах «Кумтору» выделили 16 тысяч гектаров для проведения геологоразведки.

«Под территорию заповедника они не попадают, только граничат в восточной части. Разведка ведется на центральном участке. Это около одной тысячи гектаров», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что, а первом полугодии 2019 года промышленность Киргизии произвела продукции на сумму более 127,5 млрд сомов (117,4 млрд рублей). Почти половину этого объема обеспечил золотой рудник «Кумтор», предприятия которого в этот период произвели продукции на 60,7 млрд сомов (55,9 млрд рублей).

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