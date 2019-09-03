Рим, , 16:20 — REGNUM В онлайн-опросе избирателей итальянской партии «Движение 5 звезд» относительно возможного формировании правящей коалиции с либералами приняли участие уже более 56 тысяч человек, что является мировым рекордом, заявил журналистам во вторник, 3 сентября, один из лидеров партии Давиде Касаледжо, передает Adnkronos.

Голосование продлится до конца рабочего дня, участвовать в нем могут только «подписчики» партии. По предварительным данным, против союза с либералами выступают около 40−45% избирателей партии, поэтому опрос может завершиться их победой, что поставит под сомнение возможность формирования коалиции в таком составе.

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Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны может быть сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.