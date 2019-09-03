Воронеж, , 16:20 — REGNUM Электронные проездные могут быть введены в Воронеже уже весной 2020 года. Об этом говорилось в ходе презентации проекта новой маршрутной сети, которая состоялась в городской думе 3 сентября.

Как отмечалось в ходе обсуждения, проездные необходимо ввести до запуска новой маршрутной сети — они позволят избежать роста затрат воронежцев при пересадках с одного транспорта на другой. Оплата за проезд по таким картам будет учитываться не за число поездок, а по километражу, длительности либо числу остановок (как именно, ещё предстоит решить). Плату за инфраструктуру предложено возложить на перевозчиков. При этом представители мэрии заверили, что введение новой маршрутной системы не увеличит, а снизит количество пересадок для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения был представлен общественности мэрией 22 августа. Наибольший отклик у населения, по преимуществу негативный, вызвало предложение о ликвидации 29 маршрутов. В мэрии горожан призвали, прежде чем негодовать, ознакомиться с документом. Сегодня, 3 сентября, состоялась официальная презентация новой схемы, на которую пригласили в том числе и общественников. Добавим, что этой осенью в Воронеже ожидается повышение тарифа на проезд в общественном транспорте до 23 рублей за поездку. Повышение тарифа власти связали в том числе с введением новой маршрутной схемы.

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