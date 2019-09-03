Деревня Мясной Бор, Новгородская область, , 16:19 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 3 сентября, состоялась церемония открытия нового участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург), который соединил Новгородскую область с Ленинградской. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участок протяжённостью 103 км проходит по территориям Новгородского и Чудовского районов Новгородской области и соединяет Новгородскую и Ленинградскую области.

«Это не только сближает две столицы, это меняет качество жизни. Граждане России начинают понимать, что можно безопасно, быстро, а главное, с удовольствием путешествовать по стране, ездить и смотреть те замечательные места, которые у нас в стране есть. Начинают понимать, что Великий Новгород от Москвы — это рядом, от Санкт-Петербурга — ещё ближе. Потому что дороги сближают», — отметил на церемонии открытия участка первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Новгородский вице-губернатор Александр Дронов подчеркнул, что для региона М-11 — не просто скоростная трасса.

«Это туризм, это экономика, это инвестиционная привлекательность региона. И я уверен, что открытие очередного этапа не только сократит время пути до Санкт-Петербурга, до международной воздушной гавани, но и качественно повысит все эти показатели», — заявил Дронов.

Новый участок трассы начинается на пересечении М-11 с федеральной трассой М-10 («Россия») в районе деревни Мясной Бор в Новгородской области и заканчивается недалеко от Тосно Ленинградской области, на пересечении М-11 и трассы А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо), где расположен пункт взимания платы.

С открытием этого участка по М-11 можно безостановочно проехать почти 440 километров — от 208-го км (обход Торжка в Тверской области) до 646-го км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокоскоростную автомагистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, планируется достроить до конца 2019 года. Её протяжённость составит 669 км. Она пройдёт от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга.