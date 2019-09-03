Рим, , 16:16 — REGNUM Объемы производства мёда в Италии в 2019 году будут рекордно низкими, сообщает La Repubblica во вторник, 3 сентября, со ссылкой на данные национальной отраслевой ассоциации.

Причиной падения производства стала плохая погода, сохранявшаяся в Италии на протяжении значительной части 2019 года.

В 2018 году в Италии было произведено около 23,3 тысячи тонн меда, в нынешнем году результат будет значительно ниже, при этом уже в первые пять месяцев 2019 года в страну были ввезены почти 10 тыс. тонн мёда, преимущественно из Венгрии, отметили в ассоциации.