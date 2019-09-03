Кемерово, , 16:13 — REGNUM Личные подсобные хозяйства Кузбасса смогут получить компенсацию на замену лейкозного поголовья, сообщил начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

По его словам, это произойдёт после расширения региональной программы «Возмещение части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом». Максимальный размер компенсации планируется увеличить с 50% до 70% от стоимости животного. Постановление для внесения изменений в программу сейчас разрабатывается.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, программа, позволяющая сельхозпредприятиям получить компенсацию на замену лейкозного поголовья КРС здоровыми животными действует в регионе с 2018 года.

Для получения субсидии заявитель должен сохранить маточное поголовье в течение года, а также выполнить плановые мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом КРС. Расходы на приобретение здорового поголовья должны быть подтверждены документально.

Объем финансирования на эти цели увеличен с 72 млн до 160 млн рублей.