Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Участки, выделенные многодетным семьям Ростовской области, власти намерены оснастить инженерной инфраструктурой. Есть ещё одна альтернатива — семья может выделенную землю продать. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Вы сами можете принять решение, что делать с вашим участком. Конечно, вы можете его продать. Но проблема обеспечения участков инженерными коммуникациями важна, объем финансирования — основательный. Здесь нам предстоит серьезно поработать, с учетом возможностей бюджета, конечно. Работа по «инженерке» — это серьезная задача для местных и региональных властей. Без внимания мы эту проблему не оставим», — ответил на поступивший в студию звонок глава региона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области многодетные семьи смогут получать денежную компенсацию взамен земельного участка. Соответствующий законопроект внёс в законодательное собрание региона донской губернатор Василий Голубев. При этом проблема отсутствия коммуникаций на выделенных землях существует на Дону несколько лет.

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