Курган, , 16:09 — REGNUM В Курганской области расторгнут договоры с арендаторами лесных участков, которые нарушают обязательства и Лесной кодекс России. Об этом 3 сентября заявил директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

Иван Крамской. Лесная тропинка. 1870

В своём выступлении на правительственном совещании он отметил, что не все арендаторы лесных участков своевременно вносят арендную плату. Большинство из них не выполняет взятые обязательства по восстановлению лесного фонда и по обеспечению пожарной безопасности. По региону план по лесовосстановительным работам выполнен лишь на 40%: проведены на 2 321 га из положенных 5 817 га. Ряд арендаторов вообще не приступал к высадке саженцев.

Напомним, в Курганской области арендуются 87% лесов.

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