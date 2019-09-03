Киев, 3 сентября 2019, 16:22 — REGNUM Украинское госпредприятие «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали документ о сотрудничестве, сообщило 3 сентября информационное агентство «Укринформ».
Глава «Энергоатома» Юрий Недашкивский и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Патрик Фрегмен подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере.
Недашкивский отметил, что долгосрочной задачей сотрудничества является диверсификация источников поставок топлива для атомных электростанций Украины.
Глава «Энергоатома» подчеркнул, что сотрудничество с американской компанией является крайне важным для реализации проекта «Энергетический мост Украина-ЕС».
В рамках выполнения подписанного документа будет разработан план по внедрению ядерного топлива, произведённого Westinghouse, на АЭС Украины, расписаны этапы, определены сроки.
Напомним, топливо компании Westinghouse — это нелицензионные копии российских топливных сборок. Их использование неоднократно становилось причиной поломок на украинских АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкомпания «Энергоатом» подписала меморандум с канадской компанией Cameco Corporation. Стороны изучат возможность поставок ядерного топлива производства этой компании на Украину.
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