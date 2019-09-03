Киев, , 16:22 — REGNUM Украинское госпредприятие «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали документ о сотрудничестве, сообщило 3 сентября информационное агентство «Укринформ».

Глава «Энергоатома» Юрий Недашкивский и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Патрик Фрегмен подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере.

«Энергоатом» и компания Westinghouse продолжат совместно работать над разработкой и внедрением передовых технологий топлива ВВЭР (Водо-водяной энергетический реактор — ИА REGNUM), которые сегодня успешно демонстрируют высокий уровень безопасности и отличные эксплуатационные характеристики», — сказано в документе.

Недашкивский отметил, что долгосрочной задачей сотрудничества является диверсификация источников поставок топлива для атомных электростанций Украины.

«Уже к концу 2019 года мы ожидаем, что топливо Westinghouse на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС будет переведено в режим промышленной эксплуатации. В прошлом году впервые в истории энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС полностью перешёл на топливо производства Westinghouse, в этом году в ходе планового ремонта топливом Westinghouse будет полностью загружен энергоблок №5 ЗАЭС», — рассказал он.

Глава «Энергоатома» подчеркнул, что сотрудничество с американской компанией является крайне важным для реализации проекта «Энергетический мост Украина-ЕС».

«Энергомост выгоден для Украины и ЕС не только с технико-экономической точки зрения, но имеет и большое политическое значение, ведь он способен предотвратить углубление зависимости стран Балтии от российской электроэнергии», — отметил Недашкивский.

В рамках выполнения подписанного документа будет разработан план по внедрению ядерного топлива, произведённого Westinghouse, на АЭС Украины, расписаны этапы, определены сроки.

Напомним, топливо компании Westinghouse — это нелицензионные копии российских топливных сборок. Их использование неоднократно становилось причиной поломок на украинских АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкомпания «Энергоатом» подписала меморандум с канадской компанией Cameco Corporation. Стороны изучат возможность поставок ядерного топлива производства этой компании на Украину.

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