Симферополь, , 16:04 — REGNUM Остановленный цех завода «Крымский титан» может продолжить работу до конца недели. Об этом в эфире крымской радиостанции 3 сентября рассказал министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев.

По его словам, завод решили остановить, чтобы дать возможность провести в более спокойной обстановке замеры.

«В этом действительно ничего страшного нет, только финансовая потеря для завода, но они пошли на это в интересах населения города», — уточнил Нараев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле завода «Крымский титан» было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода. Местные власти сообщили об этом спустя неделю.

Об этом: На крымском «Титане» остановили работу из-за выбросов хлористого водорода