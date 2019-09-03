Орск, Оренбургская область, , 15:52 — REGNUM Орский машиностроительный комплекс полностью восстановлен и готов к выпуску продукции, сообщает 3 сентября пресс-служба Уралмашзавода.

Запуск производства выполнен на площадке обанкротившегося МК «Ормето-ЮУМЗ». Накануне на предприятии было запущено металлургическое производство полного цикла, ранее — возобновлена работа сварочного и механообрабатывающих переделов. Это позволило заводу получить первые отливки и проверить работу пресса с усилием 800 тонн.

«Таким образом, возобновлен полный цикл металлургического производства», — сообщил генеральный директор компании «Уралмаш-Горное оборудование» Алексей Дегай.

Отмечается, что сейчас Уралмашзавод набирает рабочих и формирует инженерно-конструкторскую службу.

Добавим, машиностроительный комплекс в Орске (МК «Ормето-ЮУМЗ») находится в полном или частичном простое из-за финансового кризиса с сентября 2018 года. В отношении предприятия инициирована процедура банкротства. Региональные чиновники заявили, что она является технической для последующего оздоровления предприятия.

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