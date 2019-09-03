Самара, , 15:57 — REGNUM Ремонт теплотрасс в Самаре планируют закончить до середины сентября. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба администрации Самары.

По сообщению чиновников, все ремонтируемые объекты находятся на их постоянном контроле. На этих теплотрассах специалисты не зафиксировали каких-либо непредвиденных трудностей.

Основные усилия направлены на перевооружение теплотрассы по ул. Ташкентской. По словам чиновников, на восстановление ее работы потребуется еще неделя.

Напомним, что в Самаре внедрена многоуровневая оценка подготовленности жилых домов к зиме. Раньше проверяли только опрессовку и промывку внутридомного оборудования. Сейчас же стали дополнительно проверять состояние крыш, вентиляционных каналов и дымоходов, а также работу газового оборудования.