Душанбе, , 15:42 — REGNUM Более 30% выработанной в Таджикистане в июле электроэнергии ушло на экспорт. Такие данные приводятся в ежемесячном отчёте «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане», подготовленном министерством экономического развития и торговли страны.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего за рубеж в июле было продано порядка 640 млн кВт•ч электроэнергии. При этом всего за месяц в Таджикистане было выработано 2,1 млрд кВт•ч.

За первую половину 2019 года за рубеж было продано 1 млрд 257,4 млн кВт•ч электроэнергии. За этот объём выручено 230 млн сомони (порядка 25 млн долл.).

Напомним, что Таджикистан взял на себя обязательство поставить на экспорт свыше 3,2 млрд кВт•ч.