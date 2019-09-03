Киев, , 15:33 — REGNUM Украинский эксперт Дмитрий Марунич критически прокомментировал заявления о том, что после того, как экономические реформы команды Зеленского начнут воплощаться в жизнь, зарплаты повысятся и украинцы вернутся с заработков в ЕС, чтобы работать дома.

С таким комментарием он выступил сегодня, 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт, в частности, советует всем «серьезно интересующимся» тур в Прибалтику для изучения этого вопроса.

«Там средний уровень жизни превышает местный, если по номиналу сравнивать — так существенно. Однако возвращения прибалтов, повыехавших в развитую Европу, в Литво-Эстониях назад не наблюдается», — заявляет Марунич.

Эксперт также отмечает, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС по сути подписывалось как механизм обеспечения Евросоюза дешевой рабсилой.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает реалистичным рост ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет, что, по его оценкам, приведет к появлению 1 млн новых рабочих мест.

В конце августа в одном из интервью олигарх Игорь Коломойский заявил, что коэффициент полезного действия президента Зеленского надо будет измерить тем, сколько человек вернется на Украину после реформ его команды.

«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 миллионов (+10%), значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то — ауфвидерзейн», — заявил Коломойский.