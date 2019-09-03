Магнитогорск, Челябинская область, , 15:32 — REGNUM Более 38 млрд рублей планирует направить Магнитогорский металлургический комбинат на реализацию природоохранных мероприятий в рамках программы «Чистый воздух» с 2018 до 2025 года. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Комплекс мер по улучшению экологических показателей коксохимического производства — часть инвестиционной программы меткомбината. В рамках её реализации в ближайшие годы на производстве будет проводиться глобальная модернизация.

Накануне на комбинате завершилось обследование коксохимического производства с участием специалистов компании thyssenkrupp Industrial Solutions. Они определяли состояние производственных объектов с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду.

Результаты обследования будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты thyssenkrupp Industrial Solutions.

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