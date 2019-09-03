Тамбов, , 15:32 — REGNUM Тамбовская область направит на поддержку сельского хозяйства и на обеспечение устойчивого развития сельских территорий более 3 млрд рублей, из них большая часть — федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Уборка урожая в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Тамбовская область в рамках заключенных соглашений с Минсельхозом России получила в этом году 2,99 млрд рублей федеральных средств. Из них на поддержку сельского хозяйства и на обеспечение устойчивого развития сельских территорий уже перечислено 2,1 млрд рублей. Из бюджета области на эти мероприятия направлено 400 млн рублей.

По данным Минсельхоза России, Тамбовская область занимает пятое место среди регионов Центрального Федерального округа по темпу доведения федеральных средств государственной поддержки. По состоянию на 1 сентября 2019 года, до тамбовских аграриев доведено 70,37% преференций, что превышает средние показатели по России (61%) и ЦФО (59,99%).

Кроме того, Тамбовская область планирует направить в Минсельхоз России заявку на участие в отборе инвестиционного проекта по строительству картофелехранилища стоимостью более 147 млн рублей. Государственные субсидии составят 29,8 млн рублей.