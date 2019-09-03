Бангкок, , 15:31 — REGNUM В столице Таиланда прошел корейско-тайский саммит стартапов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

По их словам, что в мероприятии приняли участие девятнадцать стартапов Южной Кореи и Таиланда.

Известно, что семь южнокорейский стартапов представители на саммите свои продукты и технологии, а восемнадцать стартапов, желающих выйти на тайский рынок, приняли участие в бизнес-конференции.

В рамках двустороннего мероприятия четыре южнокорейские компании подписали контракты. В частности, компания Elvision Tech подписала контракт стоимостью $1,6 млн с тайским дистрибьютором Excel Group.

Финтех компания Bomapp подписала контракт со страховой компанией Chubb Insurance, в рамках которого представители двух стран займутся разработкой и продажей совместных продуктов в сфере страхования.

Компания по разработке искуственного интеллекта Morocco подписала соглашение о сотрудничестве с третьей по величине теллекомуникационной компанией Таиланда True Digital Plus.

«Чтобы стартап стал компанией-единорогом, нужно развиваться и конкурировать не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, — заявил генеральный секретарь министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи. — Мы приложим все усилия, чтобы поддержать выход наших стартапов на тайский рынок».

Компания-единорог — компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США.