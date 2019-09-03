Симферополь, 3 сентября 2019, 15:11 — REGNUM Власти Крыма не будут продавать кинотеатр «Симферополь» из-за желания инвесторов дополнительно застроить прилегающий сквер. Об этом 3 сентября журналистам рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, после развала СССР на территории симферопольского «Дома кино», построенного в 1930-е годы, открыли бары и дискотеки, которые со временем вытеснил магазин по продаже семян.
В 2019 году глава администрации города Наталья Маленко заявила о планах обустроить в здании «Дома кино» молодёжный досуговый центр с кинозалом, а также различными секциями и кружками.
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