Симферополь, , 15:11 — REGNUM Власти Крыма не будут продавать кинотеатр «Симферополь» из-за желания инвесторов дополнительно застроить прилегающий сквер. Об этом 3 сентября журналистам рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Продаваться кинотеатр не будет, потому что все инвесторы, которые вокруг него ходили, все хотели что-то в парке пристраивать, расширять площади — такой возможности нет. «Симферополь» остаётся в собственности города, муниципальным предприятием, а министерство культуры Крыма оказывает методическую помощь, соответственно, и обеспечивает прокат достойных фильмов. Здесь помощь будет оказана», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, после развала СССР на территории симферопольского «Дома кино», построенного в 1930-е годы, открыли бары и дискотеки, которые со временем вытеснил магазин по продаже семян.

В 2019 году глава администрации города Наталья Маленко заявила о планах обустроить в здании «Дома кино» молодёжный досуговый центр с кинозалом, а также различными секциями и кружками.

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