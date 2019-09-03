Челябинск, , 15:10 — REGNUM В Челябинске отремонтировано уже больше половины дорог, запланированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы завершены на девяти улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

3 сентября планируется завершить десятую улицу — Курчатова, отметил вице-мэр Владимир Алейников.

В планах на эту неделю — работы на улицах Чисерина, Свободы, Российскую и Коммуны, заявляет представитель подрядчика Алексей Сидорук. По его словам, к утру 2 сентября было сделано 507 тыс. кв. метров. Разметка создана на 13,5 тыс. кв. метров.