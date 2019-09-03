Москва, , 14:57 — REGNUM Ситуация в энергетике Украины плачевная, и дефицит угля — лишь один из аспектов множества проблем, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК ФИНАМ Ярослав Кабаков, комментируя снижение количества угля на Украине.

«Но, как правило, никакие темы в политике не всплывают зря. Возможно, представитель «Батькивщины» пытается пролоббировать интересы угольщиков.

Это делается для того, чтобы выбить из нового правительства средства на поддержку закупок.

Или какая-то группа лиц ищет возможность организовать новую схему с поставками в страну угля откуда-нибудь из США, ЮАР или Латинской Америки.

Понятно одно, несмотря на все разговоры о стремлении к миру, ситуация с закупками угля на Донбассе в ближайшее время вряд ли нормализуется — недостаточно влиятельны заинтересованные в этом бизнес-группы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что количество угля на складах украинских ТЭС в два раза меньше, чем было год назад. Ситуацию он назвал «катастрофой».

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