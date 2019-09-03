Москва, , 14:30 — REGNUM Инициатива властей Украины по внесению изменений в законодательство, позволяющее иностранцам покупать землю, — это попытка улучшить финансовое положение страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Для покупки украинской земли нерезиденты должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине. При этом отмечается, что такой доступ будут иметь как физические, так и юридические лица, но украинские фермеры изначально будут наделены преимущественным правом на покупку земли и определенными преференциями.

В течение предыдущих 14-ти лет в стране действовал мораторий на продажу земли иностранцам из-за опасений, что сами украинцы распродадут все наиболее важные земельные участки по бросовым ценам.

Однако, новые власти Украины активно выступают за либерализацию социальной сферы и открытие рынка земельной собственности. Видимо, за счет этих мер новое правительство стремится поправить финансовое положение страны.

Да и требования Международного валютного фонда сделать рынок земли открытым оказывают определенное давление на руководство государства», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить на Украине земли сельхозназначения при условии регистрации юрлица и внесения налогов в бюджет государства.

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