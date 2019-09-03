В сторону понижения пересмотрены показатели темпов роста ВВП Южной Кореи во втором квартале 2019 года, сообщает 3 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Банком Кореи.

Сеул, , 14:25 — REGNUM С учетом сезонных изменений и колебаний ВВП в указанный период почти достиг 460 трлн вон (почти 379 млрд долларов), что 1% превышает показатели предыдущего квартала. Однако первоначально планировалось, что рост составит 1,1%.

Снижение прогноза произошло после уменьшения регулятором с 1,75% до 1,5% базовой процентной ставки. В связи с этим на 0,3% снижен прогноз экономического роста.