Москва, , 14:17 — REGNUM Совершенно очевидно, что разрыв экономических отношений между странами всегда не идет на пользу обеим сторонам. Наглядный пример — разрыв Украиной отношений с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Но если учесть, что Россия гораздо крупней и мощней в экономическом плане, нежели Украина, то понятно, что блокада Крыма наносит больше вреда самим украинцам, чем России.

Оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации был бы поиск компромиссов, направленных на восстановление хотя бы каких-то хозяйственных связей.

В складывающихся экономических и внешнеполитических условиях Россия и Украина должны искать точки соприкосновения.

Это позволило бы начать восстанавливать утерянные контрагентские связи между предприятиями на условиях взаимной выгоды, что было бы в интересах обоих государств», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что блокада Крыма со стороны Киева была ошибкой. Экономика Украины ежегодно теряет более $1 млрд.

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