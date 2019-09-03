Вильнюс, , 14:13 — REGNUM Первый заместитель канцлера правительства Литвы Дейвидас Матулёнис сегодня, 3 сентября, встретился с прибывшим в Вильнюс главой японской ассоциации биоиндустрии Осамой Нагаяма, с которым обсудил участие японской делегации в международном форуме Life Sciences Baltics 2020, который пройдёт в Вильнюсе в конце сентября 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече Матулёнис подчеркнул, что Япония является главным партнёром Литвы в Азии, а товарооборот за последние восемь лет вырос в 10 раз: с 38,82 млн евро в 2010 году до 355,2 млн в 2018 году, отмечает пресс-служба правительства Литвы.

Стороны также обсудили участие литовских учёных в японской конференции BioJapan