Москва, , 14:04 — REGNUM Цифры Росстата о количестве работающих женщин в России, конечно, немного лукавые, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя данные о трудоустройстве женщин в РФ.

«В России, как и в других странах СНГ, трудовые отношения далеко не всегда оформляются официально. К тому же есть чисто женские истории — няни, частные уроки, прежде всего, иностранных языков и другие профессии для слабого пола.

Ну и, конечно, в России сложился не такой маленький слой рантье. Депозиты, акции ведущих российских компаний год от года увеличивают дивиденды, сдача в аренду квартир. Естественно, что часть женщин посвящают себя семье и детям.

Напомню, что есть такой афоризм: женщина — это сосуд, из которого ты пьешь. Соответственно если она «отпахала» весь рабочий день или потратила его на детей, то вряд ли сможет достойно выглядеть, приготовить мужчине достойный ужин и подзарядить его своей энергетикой.

А без подзарядки при молодом российском рынке мужчине очень нелегко. Естественно, в этом случае мужчина полностью или частично оплачивает расходы своей любимой женщины. Однако и их вряд ли их отслеживает Росстат», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России трудится 59,8% населения старше 15 лет. При этом в 2018 году в стране были трудоустроены 53,2% женщин.

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