Сочи, Краснодарский край, , 13:55 — REGNUM Иски в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать недействительными две сделки по купле-продаже земельных участков в Центральном районе Сочи направила прокуратура Краснодарского края. Ответчиком выступает департамент имущественных отношений администрации города Сочи и две частных компании.

Иски направлены в интересах неопределенного круга лиц и принят к рассмотрению в конце августа. Также Арбитражный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении обеспечительных мер на участки, которые являются предметом спора.

Суть первого иска — в признании ничтожным договора, заключенного в июне 2018 года между департаментом и ООО «Сотар», о купле-продаже земельного участка общей площадью 11 973 кв. м по улице Кипарисовая, 4, в Центральном районе Сочи. Кроме того, прокуратура опротестовала сделку по продаже ООО «Уралснабмаш» участка в 4,1 тыс. кв. м по улице Кипарисовой, 8.

Прокуратура требует признать оба договора купли-продажи недействительными, а также возвратить денежные средства коммерческим предприятиям. Судебное заседание по обоим искам назначено на 17 сентября 2019 года.