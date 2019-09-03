Пермь, , 13:49 — REGNUM В Перми одно из предприятий ОПК накопило долгов по налогам на 105 млн рублей. Об этом сообщает краевое управление ФССП.

Речь идёт об АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов». Ранее суд обязал организацию уплатить долги, но этого не произошло. И тогда в дело включились приставы.

Представители ФССП запросили у предприятия документы и после их изучения решили арестовать дебиторскую задолженность. А затем все долги по налогам были уплачены в бюджеты.