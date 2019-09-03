Сеул, , 13:55 — REGNUM Делегация из Южной Кореи посетит Индию для переговоров по поводу торговых ограничений на южнокорейскую сталь. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По данным источников, делегация, в состав которой войдут представители министерства иностранных дел и министерства торговли, промышленности и энергетики посетят Индию в период с 4 по 5 сентября.

Известно, что в рамках своего визита южнокорейские делегация встретится с чиновником министерства торговли и промышленности Индии Сунилом Кумаром, а также с дополнительным секретарем министерства стали Расикой Чаубе.

В ходе переговоров южнокорейские чиновники передадут обеспокоенность правительства относительно ограничительных мер Индии, а также проведут конференцию для компаний Южной Кореи в Индии, чтобы проинформировать их об ограничительных мерах и обсудить способы минимизации рисков.

Известно, что 31 августа правительство Индии ввело около 28 случаев ограничения импорта на южнокорейскую продукцию. В текущем году Индия начала расследование в отношении шести южнокорейских продуктов, включая ХПВХи фенол.