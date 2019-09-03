Киев, , 13:46 — REGNUM Новые власти Украины продолжат сотрудничество с американской компанией Westinghouse Electric для «повышения ядерной и энергетической безопасности» страны.

Об этом шла речь на встрече секретаря Совнацбеза Украины Александра Данилюка с представителями американской компании. Подробности переговоров сегодня, 3 сентября, приводит пресс-служба СНБО Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере.

Согласно информации источника, приоритетными направлениями работы определено дальнейшее сотрудничество с Westinghouse с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новых технологий для повышения стойкости энергосистемы Украины.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, в январе-мае нынешнего года (более актуальных данных на сегодня нет) Украина импортировала из России ядерное топливо на сумму 47,173 млн долларов, у компании Westinghouse было закуплено топливо на сумму 51,229 млн долларов. Соответственно, доля Westinghouse за вышеобозначенный период составила 52%, доля российской компании «ТВЭЛ» — 48%.

В январе 2018 года украинские власти продлили контракт с Westinghouse до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения 7 из 15 блоков АЭС Украины, в первую очередь — крупнейшей в стране и Европе запорожской АЭС.