Москва, , 13:49 — REGNUM Стоимость акций «Сургутнефтегаза» заметно увеличилась утром 3 сентября. На Московской бирже пиковая отметка почти на 21% превышала уровень закрытия предыдущих торгов.

Акции компании подорожали до 37,295 рубля за штуку, тогда как максимальное значение за 2 сентября составляло 30,85 рубля (+20,9%). Капитализация «Сургутнефтегаза» с учетом привилегированных акций достигла 1,611 трлн рублей на 12:38 мск.

Днем ранее, 2 сентября, обыкновенные акции подорожали на 12,3%, а привилегированные — на 4,8%.

Подорожание акций одной из крупнейших нефтедобывающих компаний РФ произошло после регистрации дочернего предприятия «Рион». Новая компания, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), будет заниматься вложениями в ценные бумаги.

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