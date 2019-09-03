Лондон, , 13:27 — REGNUM Представители южнокорейского банка Busan Bank подписали бизнес-соглашение с британским стартапом Xntree. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, данное соглашение было подписано 30 августа в столице Великобритании, Лондоне.

Известно, что в рамках данного соглашения британская компания создаст базу в Пусане для развития компаний.

Также благодаря данному сотрудничеству, стартапы, отобранные лично банком Пусана, примут участие в международном мероприятии, направленном на установление эффективных связей с инвесторами и которое пройдет в Нью-Йорке.

Xntree — инвестиционная стартап-компания, поддерживающая подающие надежды компании в сфере блокчейна, умного города и искуственного интеллекта.