Москва, , 13:02 — REGNUM Дилеры южнокорейской автокомпании KIA в России приступили к продаже машин новой лимитированной серии Edition Plus. Об этом сообщает пресс-служба корейской компании.

Серия создана на базе кросс-хэтчбека Rio X-Line, российского бестселлера Rio, седана бизнес-класса Optima, кроссовера Sportage и Sorento Prime.

Сообщается, что модели специальной серии имеют пакеты опций, цена которых будет более выгодной, чем у аналогичного набора опций по отдельности. По традиции у спецсерии будет своя эмблема. Кроме того, автопроизводитель оснастит её набором фирменных аксессуаров, в который войдут ковриками Edition Plus и дорожный набор.

Напомним, в конце августа автокомпания Kia объявила об отзыве 30 тыс. вседорожников Telluride 2020 года в США из-за несоответствия национальным нормам ремней безопасности. Сообщается, что из-за данной недоработки может пострадать ребенок, сидящий на сиденьях переднего пассажира, второго или третьего ряда, так как он не будет достаточно надежно зафиксирован детской удерживающей системой.

Читайте также: Назван средний возраст владельцев машин KIA в РФ