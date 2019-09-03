Бангкок, , 13:42 — REGNUM Главы Федерации банков Южной Кореи и Ассоциации банкиров Таиланда подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписание документа состоялось сегодня, 3 сентября, в Бангкоке между главой Корейской федераций банков Ким Тхэ Ёном и председателем Ассоциации тайских банкиров Перди Даочай.

Представители двух стран надеяться, что подписанный документ посодействует сотрудничеству в банковской сфере, а также поможет нормализовать обмены в финансовом секторе, прерванные после финансового кризиса 1997 года.

На сегодняшний день представители Корейской федерации банков подписали меморандум о взаимопонимании с аналогичными организациями 15 стран, включая Вьетнам, Мьянму, Камбоджу, Индонезию, Филиппины и Индию.