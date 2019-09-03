Пятигорск, Ставропольский край, , 12:53 — REGNUM В Пятигорске отреставрируют и модернизируют железнодорожный вокзал. Старый вокзал в столице Северо-Кавказского федерального округа требует изменений, чтобы соответствовать имиджу меняющихся курортов Минеральных Вод.

Среди изменений, которые претерпит железнодорожная гавань, станут устройство лифтов в тоннеле для выхода на платформы, организация инфраструктуры для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Эти мероприятия крайне важны, учитывая, что прежде всего прибывающие в Пятигорск гости едут лечиться на курорт.

Напомним, о необходимости благоустройства привокзальной площади и прилегающих территорий говорил на совещании с представителями СКЖД в июле 2019 года глава Пятигорска Андрей Скрипник. Он отметил, что железнодорожный вокзал должен соответствовать изменениям, которые происходят в курортной инфраструктуре города.